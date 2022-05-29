Кремль пытался договориться с западными странами о том, чтобы они не поставляли Украине оружие.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

По его словам, Кремль пытался вести переговоры с Западом, чтобы помешать Украине получать оружие от партнеров. В обмен россия обещала разблокировать порты для вывоза зерна.

«По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, после того садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей», - рассказал Андрусив.

Однако, на фоне локальных контрнаступлений украинских бойцов на фронте такие предложения казались не слишком привлекательными для западных политиков.

«Плюс зам Лаврова сказал, что Россия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна», - напомнил Андрусив.

Он также отметил, что на Западе понимают, что любые договоренности с путиным и его режимом совершенно ненадежны.

«Поэтому ключевая задача – нанести ему военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы», - подытожил Андрусив.

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