О необходимости уничтожения Крымского моста говорят уже давно, и это действительно помогло бы прекратить снабжение российской армии в Украине. Однако, военные говорят, что сделать это не так просто. Тем временем украинцы в соцсетях предложили свои варианты, как можно уничтожить мост, соединяющий крымский полуостров с материком. Об этом рассказал в своем YouTube-канале военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, мост действительно лучше уничтожить или повредить, чтобы обрезать пути снабжения оккупационных войск. Среди предложенных пользователями сети вариантов Жданов выделил следующие:

прямое минирование с помощью ДРГ;

бомбардировочные удары авиацией;

ракетные удары;

удары сверхмощными бомбами для создания сейсмической неустойчивости моста и его дальнейшего обрушения;

диверсионные группы боевых пловцов, которые могли бы заложить взрывчатку под опоры моста и тем самым вывести его из строя;

повреждение ж/д полотна, чтобы враг не мог перевозить тяжелые грузы (танки, БТР и т.д.);

смешение точки прицела с самого моста на въезд на него – на автомобильную и ж/д развязку, выведение из строя въездов на мост, расположенных в Крыму.

"Наверное, все-таки Карфаген должен быть разрушен, я так понимаю. Поэтому жду с нетерпением, когда у ВСУ появится такая возможность. Он действительно нам очень вредит. Это прямая подпитка всей южной группировки войск РФ. Херсон, Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье, Кривой Рог – весь этот "куст" питается исключительно через Крымский мост", - отметил эксперт.

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