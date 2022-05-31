Любви и уважения к путину не питают даже полковники его собственной армии.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора двух российских военных, полученного «Схемами» от одного из украинских разведорганов.

По имеющейся информации, разговор датирован 14 апреля. Один из собеседников – российский полковник Максим Власов, руководивший ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате которого погибли 30 мирных жителей. Его собеседником был Виталий Ковтун, военный медик российской армии, родившийся в Винницкой области.

По телефону полковник, не стесняясь в выражениях, обсудили компетентность высшего руководства российской армии. В частности, досталось министру обороны рф Сергею Шойгу.

«Шойгу — это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь», - возмущается по телефону Власов.

«Шойгу — гон***ище, б***ь, контрактников нет — конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь — откуда их набрать?», - делится собственным мнением Ковтун.

Полковник также возмущен тем, что российские оккупанты недостаточно сильно, по его мнению, бомбили Киев. Выражая свое недовольство, Ковтун не побоялся задеть и самого путина.

«Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев?», - экспрессивно жалуется Ковтун.

Также полковников возмущает ситуация, сложившаяся в российской армии.

«Я с вилами скоро пойду, б***ь, к «‎кремлевской» площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь», - возмущается все тот же Ковтун.

Напомним, ВСУ получили новые снаряды и тут же пустили их в дело, раскрыт "улов".

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