Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора двух российских военных, полученного «Схемами» от одного из украинских разведорганов.
По имеющейся информации, разговор датирован 14 апреля. Один из собеседников – российский полковник Максим Власов, руководивший ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате которого погибли 30 мирных жителей. Его собеседником был Виталий Ковтун, военный медик российской армии, родившийся в Винницкой области.
По телефону полковник, не стесняясь в выражениях, обсудили компетентность высшего руководства российской армии. В частности, досталось министру обороны рф Сергею Шойгу.
«Шойгу — это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь», - возмущается по телефону Власов.
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«Шойгу — гон***ище, б***ь, контрактников нет — конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь — откуда их набрать?», - делится собственным мнением Ковтун.
Полковник также возмущен тем, что российские оккупанты недостаточно сильно, по его мнению, бомбили Киев. Выражая свое недовольство, Ковтун не побоялся задеть и самого путина.
«Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев?», - экспрессивно жалуется Ковтун.
Также полковников возмущает ситуация, сложившаяся в российской армии.
«Я с вилами скоро пойду, б***ь, к «кремлевской» площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь», - возмущается все тот же Ковтун.
Напомним, ВСУ получили новые снаряды и тут же пустили их в дело, раскрыт "улов".
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