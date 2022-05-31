В россии нарастает паника в связи с участившимися взрывами и поджогами различных объектов на ее территории.

Об этом рассказал в интервью ISLND TV известный украинский активист и боец ВСУ Евгений Карась.

В последнее время в россии все чаще случаются случаи поджогов военкоматов и других административных зданий, а на пограничных с Украиной областях звучат взрывы. Карась подчеркивает, что проблемы россии на ее территории будут только усиливаться.

«Там что-то является органичным, что-то делаем не мы. В принципе работа уже ведется – и по их складам и аэродромам. Сейчас уже должна была бы начинаться та фаза, когда мы потихоньку по километрику начинаем вклиниваться, начинается в россии паника, начинаются зачисточки, и все больше «хлопков» возникает на территории уже Ростова и так далее», - рассказал Карась.

По его мнению, на фоне таких происшествий могут обостриться другие территориальные проблемы россии. Например, со стороны Японии или Казахстана.

«Там могут возникать новые горячие точки, новые процессы, новые центробежные процессы в самой россии. Например, уральские – мафия, финансовые элиты – недовольны Москвой уже лет 15. Это все накрыто крышкой, поэтому кажется что все вроде прочно…Так же как они быстро накатились и откатились – так же когда эта крышечка сорвется, будет много интересного. Я знаю, что Северный Кавказ пылал и не перестает пылать. В Чечне сейчас уже начали отправлять батальоны Росгвардии и люди отказываются. Некоторые чеченцы ищут, как перейти на украинскую сторону. Это уже не кадыровцы. Это – Росгвардия, как пушечное мясо», - рассказал о ситуации внутри россии активист.

Он считает, что вся эта напряженность в будущем еще сыграет свою роль. По мнению Карася, для полной победы Украины как минимум миротворческие силы должны зайти на территорию россии, окончательно расправившись с войском путина.

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