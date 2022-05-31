Об этом рассказал в интервью ISLND TV известный украинский активист и боец ВСУ Евгений Карась.
В последнее время в россии все чаще случаются случаи поджогов военкоматов и других административных зданий, а на пограничных с Украиной областях звучат взрывы. Карась подчеркивает, что проблемы россии на ее территории будут только усиливаться.
«Там что-то является органичным, что-то делаем не мы. В принципе работа уже ведется – и по их складам и аэродромам. Сейчас уже должна была бы начинаться та фаза, когда мы потихоньку по километрику начинаем вклиниваться, начинается в россии паника, начинаются зачисточки, и все больше «хлопков» возникает на территории уже Ростова и так далее», - рассказал Карась.
По его мнению, на фоне таких происшествий могут обостриться другие территориальные проблемы россии. Например, со стороны Японии или Казахстана.
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«Там могут возникать новые горячие точки, новые процессы, новые центробежные процессы в самой россии. Например, уральские – мафия, финансовые элиты – недовольны Москвой уже лет 15. Это все накрыто крышкой, поэтому кажется что все вроде прочно…Так же как они быстро накатились и откатились – так же когда эта крышечка сорвется, будет много интересного. Я знаю, что Северный Кавказ пылал и не перестает пылать. В Чечне сейчас уже начали отправлять батальоны Росгвардии и люди отказываются. Некоторые чеченцы ищут, как перейти на украинскую сторону. Это уже не кадыровцы. Это – Росгвардия, как пушечное мясо», - рассказал о ситуации внутри россии активист.
Он считает, что вся эта напряженность в будущем еще сыграет свою роль. По мнению Карася, для полной победы Украины как минимум миротворческие силы должны зайти на территорию россии, окончательно расправившись с войском путина.
Напомним, российский оппозиционер Илья Пономарёв объяснил, когда в россии может произойти переворот.
Как сообщала Politeka, оккупант планирует побег и готов расправиться с командиром, перехват.
Также Politeka писала, что перепуганные россияне "прячутся" за украинскими флагами, появилось видео.