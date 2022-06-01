В россии на фоне неудач на фронте все идет к бунту против войны в Украине.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью «ТСН». По его словам, россияне начинают все лучше понимают масштабы потерь своей армии в Украине. На фоне этого в обществе растет недовольство, а мужчины все меньше хотят идти воевать.

«Планы срываются. И мы видим это по тому, что они рассылали повестки. Это не привело к результату. Они вызвали в военкоматы и агитировали – тоже результата не было», - рассказал Жданов.

По его словам, сейчас в россии существует план для военных округов, согласно которому каждый из них должен «предоставлять» по 200 контрактников в неделю. Со всей россии таким образом получается собрать около 6500 человек в месяц, чего не хватает для восполнения потерь армии рф на фронте.

Чаще всего добровольцев набирают в «депрессивных» регионах, однако и там люди уже начали обращать внимание на слишком большое количество похорон.

Также в россию уже начали возвращаться раненные военные с фронта, которые рассказывают о реальном положении дел.

В то же время правительство затягивает с выплатами за погибших и раненных.

Все эти факторы вместе ведут к тому, что россияне все более негативно относятся к войне.

«Поэтому в РФ набирает обороты антивоенная кампания. То есть сейчас наступает такой период скрытого саботажа общества относительно "специальной военной операции", которую провозгласила Российская Федерация. Следующим шагом будет отрытое противостояние. Когда он наступит - очень трудно спрогнозировать, потому что их общество в большинстве все же настроено на войну», - рассказал Жданов.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько украинских защитников гибнет каждый день.

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