Война с россией для Украины не закончится за несколько месяцев.

Об этом рассказал банкир, политик, а в прошлом один из ближайших друзей владимира путина Сергей Пугачев в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, он с самого начала думал, что война в Украине надолго.

«Я думал, что это история надолго. Она закончится, когда патроны закончатся», - заявил Пугачев.

По его мнению, сейчас на наших глазах разворачивается полноценная Третья мировая война.

«Для такой войны срок три месяца – это в каком-то смысле Третья мировая война. Третья мировая война за три месяца закончится не может. Эта война изменила мир, архитектуру мира за три месяца – что очень быстро», - подчеркнул банкир.

При этом он подчеркнул, что война должна закончиться только победой Украины.

«Война должна закончиться на границах Украины с учетом Крыма и Донбасса. И это абсолютно реальная история. Я не думаю, что это быстрое решение, но и не такое долгое. Совершенно очевидно преимущество украинской армии, и оно растет. А боеспособность российской армии просто на глазах тает», - подчеркивает Пугачев.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько украинских защитников гибнет каждый день.

Как сообщала Politeka, журналист сообщил о тяжелом диагнозе Путина и сколько ему осталось жить.

Также Politeka писала, что в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина.