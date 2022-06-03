Власть путина сильна, но уже не абсолютна.

Об этом сообщило американское издание Newsweek, опираясь на слова трех руководителей американской разведки, которые ознакомились с зесекреченным отчетом США о состоянии президента рф. Свою оценку здоровья владимира путина разведка США дала в конце мая.

Так, в отчете говорится, что путин, похоже, вновь появился на публике после того, как в апреле прошел курс лечения от запущенного рака. Официальные лица также подтверждают, что в марте на Путина было совершено покушение.

"Высокопоставленные чиновники, представляющие три разные разведывательные службы, обеспокоены тем, что путин все более параноидально относится к своей власти, статусу, который делает курс по Украине неустойчивым и непредсказуемым. Но это, говорят они, также делает перспективы ядерной войны менее вероятными", — сообщает издание.

Один из старших офицеров разведки заявил, что власть путина " сильна, но уже не абсолютна".

"Жестокая борьба внутри кремля никогда не была такой интенсивной во время его правления, все чувствовали, что конец близок", — пояснил эксперт.

При этом все три источника предупреждают, что изоляция путина затрудняет для американской разведки точную оценку состояния его здоровья.

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