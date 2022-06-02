Точность и скорость – вот основные преимущества M142 HIMARS и M270 MLRS перед ракетными системами залпового огня, которые использует россия.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал независимый военный эксперт, бывший служащий итальянской армии Томас Тейнер, отвечая на вопрос, что изменится на фронте после поставок американских высокоточных современных РСЗО Украине.

«Россиянам понадобится 16 ракет "Смерч" или 12 "Ураганов", чтобы накрыть кассетными боеприпасами большую область, надеясь, что они поразят заданную цель. Ракета семейства GMLRS работает так: один выстрел – одна пораженная цель», - рассказал Тейнер, добавив, что после выстрела в контейнере остаются еще ракеты для поражения целей.

В случае с HIMARS это 5 ракет, в случае с MLRS - одиннадцать.

РСЗО "Смерч"

«Боевому расчету "Смерча" после выстрела, чтобы его перезарядить и занять новую позицию, нужен час. Установка M270A1, оснащенная двумя контейнерами с 6 ракетами в каждом, за этот же час может быть перезаряжена 6–10 раз. Шесть умножить на 12 = 72 ракеты, то есть при наличии точных координат – 72 пораженные цели за то время, пока "Смерч" нанесет 1–2 неточных удара неуправляемыми ракетами», - рассказал эксперт об особенностях этого оружия.

К тому же, как утверждает Томас Тейнер, российские войска с появлением у Украины американских РСЗО не смогут стрелять долго. Ведь после выстрела российского «Смерча», «Урагана» или «Града» M270A1 или HIMARS нанесет ответный точный удар всего через 120 секунд.

HIMARS

«Сочетание скорости работы американских контрбатарейных радаров, компьютерной системы управления огнем, скорости полета ракет GMLRS в три маха и их точности, обусловленной GPS-навигацией, приведет к тому, что российская артиллерия в Украине будет полностью уничтожена в течение недели или двух», - рассказал Томас Тейнер.

HIMARS

Тем временем стало известно, что Ирландия признала вторжение россии в Украину актом геноцида

Об этом сообщил Марк Дейли, спикер Верхней Палаты Парламента Ирландии.

Напомним, ранее такие же решения были приняты парламентами Украины, Эстонии, Латвии, Канады, Польши, Литвы и Чехии.

Добавим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк урезонил политиков, которые заявляют, что Украине никто и ничего не должен.

Также Politeka.net сообщала, что Беларусь перебрасывает к границе с Украиной еще больше тнхики.

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