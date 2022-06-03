Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Так, британские эксперты в очередной раз отметили, что российским войскам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских правительственных центров. Постоянное сопротивление украинцев и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в течение первых 24 часов привели к отражению российских наступательных операций.

После провала первоначального плана россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. И сейчас оккупационные войска достигают тактического успеха в регионе.

Россия контролирует более 90% Луганской области и, как прогнозирует британская разведка, завершит контроль в течение следующих двух недель. Оккупанты достигли этих последних тактических успехов со значительными затратами ресурсов, а также благодаря сосредоточению силы и огня на одной части общей кампании.

При этом россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все они перешли к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом россии, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы россия достигла любой формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудование, и, вероятно, потребуется еще значительное время", — сказано в сообщении.

Напомним, Алексей Арестович рассказал, как Северодонецк стал ловушкой для оккупантов.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким объяснил, почему Николаев не попал в оккупацию в отличие от Херсона.

Также Politeka писала, что артиллерия рф может быть полностью уничтожена через неделю-две: эксперт пояснил, что скоро сменится на фронте.