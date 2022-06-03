Некоторые страны Европы не заинтересованы в военной победе Украины.
Об этом заявил политолог-межународник Григорий Перепелица.
"Отдельные сильны игроки НАТО начинают индефицировать свои собственные интересы в том числе и геополитике. И в этом смысле как раз вот этот союз Британии, Польши, Украины и Балтии является более перспективным.
Если мы посмотрим на НАТО, то увидим там образование определенных пророссийских симпатий - геополитической оси: Италия, Франция, Германия и Венгрия. Все они хотят сделать "приятное лицо путину" в международных делах. Потому что путин им нужен для реализации собственных амбиций, которые входят в противоречие с самими принципами деятельности НАТО.
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К сожалению, они не заинтересованы в военной победе Украины - им нужен путин в этом плане. Для того, чтобы увеличить собственный вес в международных делах и особенно в геополитике", - заявил Григорий Перепелица.
Напомним, Алексей Арестович рассказал, как Северодонецк стал ловушкой для оккупантов.
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