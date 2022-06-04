Оккупанты не только не считают воровство преступлением, но и хвастаются награбленными вещами.

Российские оккупанты продолжают обворовывать украинских граждан и их домах, крадут уже все подряд – даже магнитики из холодильников. Об этом информирует СБУ, представив аудиозапись перехваченного разговора оккупантов в социальной сети Фейсбук.

«Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не пригодились, по ходу, вот я их себя взял», – рассказывает оккупант родственнику.

Также он добавляет, что они крадут у украинцев буквально все, что могут утащить: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – все домой».

Преступлением это оккупант не считает, теперь еще и жалуется, что забил сумку косметическими кремами, но все «добро» сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.

Отметим, за сто дней войны Россия, по сравнению с первоначальным планом, не достигла ни одной из своих стратегических целей, констатируют в британской разведке.

«Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, на это потребуется значительное время», - подчеркнули в Министерстве обороны Великобритании.

Напомним, что объявлено, сколько уже оккупантов ликвидировали ВСУ

Как сообщала Politeka, попытка российского МИДа помешать Украине провалилась.

Также Politeka писала, что дипломат указал, кто на самом деле стоит за "мирным" планом Италии для Украины.