Таможенная служба Китая сообщила о резком сокращении поставок ноутбуков и мобильных телефонов в россию.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В апреле этого года поставки снизились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле Китай поставил более 2 млн смартфонов, а в этом около 830 тысяч. Ноутбуков всего 43 тысяч, вместо 350 тысяч.
Китай в апреле сократил экспорт в россию на 25,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до $3,8 млрд. На падение товарооборота влияют последствия российского вторжения в Украину: беспрецедентные санкции, проблемами с платежами и доставкой.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев..."
Лукашенковские войска стягивают к границе с Украиной еще больше техники: «На машинах можно заметить..."
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: раскрыта реальная ситуация в области и на границе с Николаевщиной
"Зачем мне этот геморрой?": ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение
Напомним, в британской разведке сообщили о попытке покушения на Путина, который тяжело болен.
Также сообщалось, что Китай принял решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus.
Кроме того Politeka.net писала, что СМИ узнали, какое поручение дал Си Цзиньпин в отношении рф, которая просит о помощи.