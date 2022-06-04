Подробнее об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, на сегодняшний день с защитниками «Азовстали» из полка Нацгвардии «Азов» держат связь разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Это позволяет украинской стороне получать больше информации о том, что происходит с бойцами. Монастырский отметил, что речь идет об информации об условиях содержания, питании и возможности их освобождения.
И хотя никакие подробности о существующих или возможных договоренностях не разглашаются, Монастырский подчеркивает, что все защитники Мариуполя смогут вернуться в Украину. По его словам, для этого делается все возможное.
«Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное», - подчеркнул глава МВД.
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Отметим, что ранее в правительстве заявили, что эвакуация бойцов с «Азовстали» проходила в рамках операции, в которой задействованы ООН и Красный Крест. Сейчас защитники Мариуполя находятся в руках у россиян, где с ними обращаются как с военнопленными.
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