Такое мнение в интервью "Факты и комментарии" высказал победитель 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян.
«Мне выпала карта удара, он в свою очередь разделяет мир на две части. Можно сказать, что это линия столкновения, она идет через карту смерти, через изменения. Этот удар, который будет нанесен, приведет к изменениям, трансформации линии столкновения и границы. И всегда, когда выпадает карта удара, это свидетельствует о буферной зоне, то есть на этой части территории люди жить уже не будут долгий период жизни», - заявил Сурен Джулакян, отвечая на вопрос, что ждет Донецкую и Луганскую области в течение лета.
Также экстрасенсу выпала карта «Мечта», которая означает, что Украина хочет вернуть территории.
«Действительно, какую-то часть мы вернем, но, к сожалению, это не восток Украины. Возможно, это будет чуть позже. Пока восток будет оккупирован. Вижу, что будет оцепление врагом, но наши военные не сдадуться и будут защищать украинские земли», - заявил Джулакян.
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Напомним, в настоящий момент оккупанты пытаются наступають на Славянск. Из артиллерии разного калибра они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка. Кроме того, враг продолжает штурмовать Северодонецк.
Также сообщалось, что в Херсоне оккупант устроил роковую аварию.
Кроме того Politeka.net писала, что Фейгин рассказал о том, что будет происходить в Кремле, когда Путина не станет.