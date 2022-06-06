В течение лета какую-то часть оккупированных территорий мы вернем, но это не восток Украины.

Такое мнение в интервью "Факты и комментарии" высказал победитель 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян.

«Мне выпала карта удара, он в свою очередь разделяет мир на две части. Можно сказать, что это линия столкновения, она идет через карту смерти, через изменения. Этот удар, который будет нанесен, приведет к изменениям, трансформации линии столкновения и границы. И всегда, когда выпадает карта удара, это свидетельствует о буферной зоне, то есть на этой части территории люди жить уже не будут долгий период жизни», - заявил Сурен Джулакян, отвечая на вопрос, что ждет Донецкую и Луганскую области в течение лета.

Также экстрасенсу выпала карта «Мечта», которая означает, что Украина хочет вернуть территории.

«Действительно, какую-то часть мы вернем, но, к сожалению, это не восток Украины. Возможно, это будет чуть позже. Пока восток будет оккупирован. Вижу, что будет оцепление врагом, но наши военные не сдадуться и будут защищать украинские земли», - заявил Джулакян.

Напомним, в настоящий момент оккупанты пытаются наступають на Славянск. Из артиллерии разного калибра они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка. Кроме того, враг продолжает штурмовать Северодонецк.

Также сообщалось, что в Херсоне оккупант устроил роковую аварию.

Кроме того Politeka.net писала, что Фейгин рассказал о том, что будет происходить в Кремле, когда Путина не станет.