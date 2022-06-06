ВСУ в течении воскресенья, 5 июня, проводили локальные, но успешные контратаки в Северодонецке, отбив несколько районов города. Из-за этого туда привлекается больше внимания российских войск, что оставит уязвимыми их позиции на других направлениях.
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Так, украинские контратаки заставят россиян привлечь больше сил к Луганской области. Это в свою очередь оставит уязвимые места в оборонительных усилиях россии в Харьковской области.
"ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение россии в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях", - отмечают аналитики в Институте.
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Кроме того, эксперты Института сделали выводы, что способность украинских сил успешно контратаковать в Северодонецке, нынешнем приоритетном районе операций Кремля, еще раз указывает на снижение боевой мощи российских войск в Украине.
Стоит также добавить, что за последние 48 часов Вооруженные силы Украины оттеснили оккупантов к восточной окраине Северодонецка.
Напомним, что сейчас происходит в Черном море.
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