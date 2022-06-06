В россии снова угрожают другим странам ядерным ударом.
На этот раз они звучали в сторону Черногории за то, что не пропустили самолет с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом написал советник офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
С угрозами выступил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил, что россия может использовать межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" по Черногории.
Сейчас этот вид оружия испытывают. Подоляк также отметил, что в россии обвиняют Черногорию в якобы измене так называемой общей истории стран.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Наши сердца разбиты": оборвалась жизнь знаменитого музыканта, который вдохновлял многих
Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."
"Хочется плакать": экс-жена Потапа Горовая не удержалась и высказалась о творчестве Дорофеевой
"Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев..."
"Это про виллы чиновников на Адриатическом побережье или яхты в местных маринах? Странам, которые дают убежище российскому капиталу, следует задуматься", - написал он.
Напомним, в мид рф пригрозили маленькой Шри-Ланке: стали известны последствия скандала.
Кроме того, две страны ЕС заключили соглашение, чтобы ослабить власть кремля в Европе.
Также всплыли детали о ликвидации еще одного российского генерала.