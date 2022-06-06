В россии снова угрожают другим странам ядерным ударом.

На этот раз они звучали в сторону Черногории за то, что не пропустили самолет с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом написал советник офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

С угрозами выступил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил, что россия может использовать межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" по Черногории.

Сейчас этот вид оружия испытывают. Подоляк также отметил, что в россии обвиняют Черногорию в якобы измене так называемой общей истории стран.

"Это про виллы чиновников на Адриатическом побережье или яхты в местных маринах? Странам, которые дают убежище российскому капиталу, следует задуматься", - написал он.

Напомним, в мид рф пригрозили маленькой Шри-Ланке: стали известны последствия скандала.

Кроме того, две страны ЕС заключили соглашение, чтобы ослабить власть кремля в Европе.

Также всплыли детали о ликвидации еще одного российского генерала.