Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов уверен, что Вооруженные силы Украины могут вытеснить российских оккупантов на границу с россией, но это не значит - окончания войны. Такое мнение эксперт выразил в интервью ТСН.

По его мнению, с выходом на границу закончится перманентный конфликт - активная фаза, но менее интенсивные действия могут идти и вдоль границы.

"Мы же помним 2014 год, Inform Napalm зафиксировал 250 обстрелов рф наших территорий с территории россии. Поэтому выход на границу с россией еще не гарантирует окончания войны. Активной фазы - да, полного окончания - нет", - пояснил Олег Жданов.

Он добавил, что в конце осени в россии планируется съезд партии "Единая Россия", где планируется обсуждение кадровых и инфраструктурных решений, что может изменить некоторую ситуацию с войной.

"Если это приведет к транзиту власти и новый глава будет, с новым политическим курсом, то США могут сыграть ключевую роль - сказать: "Хватит воевать, давайте садиться за стол переговоров", тогда мы можем получить изменения", - сказал Олег Жданов.

Напомним, что в рф началась борьба за власть между пятью основными кланами.

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