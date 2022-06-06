Ранее решение украинского правительства предоставить гражданство Украины бывшему депутату Госдумы и российскому публицисту Александру Невзорову вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Сам Невзоров прокомментировал шумиху вокруг своей особы в интервью Алесе Бацман.
«Я занимаюсь информационной войной. У нас свой информационный фронт и его законы. У меня есть безумное личное, дьявольски сильное желание остановить войну. Остановить именно так как я вижу. Это уже и моя война. И, поверь, она для меня не менее важна. Вы воюете за свою свободу, свою землю, свое достоинство. Я воюю против режима, который уже уничтожил россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», - заявил Невзоров.
Президент Украины Владимир Зеленский также высказался на эту тему. По его словам, сейчас Украина должна всеми доступными способами стараться дестабилизировать ситуацию в россии.
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«Если мы можем шатать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие также - люди, любого гражданства, которые выступают за Украину», - заявил президент.
Напомним, Зеленский сделал заявление о визовом режиме с россией.
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