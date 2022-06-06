Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова главы венгерского парламента Ласло Кевера, который на днях заявил о "психические проблемы" Владимира Зеленского.

Об этом Сийярто написал в Facebook.

"Тогда как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянного говорят о Венгрию в неприемлемом тоне, провоцируя нас, врал и пытаясь нас очернить. Они ни разу не сказали и слова благодарности. Учитывая это все, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев", – отметил он.

Напомним, позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго пытался согласовать шестой пакет санкций и в итоге сделал исключение для трубопроводной нефти.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Также из-за позиции Виктора Орбана в санкционный список не попал патриарх Кирилл.

Напомним, В Москве понемногу начинают понимать, что "Не сталося так, як гадалося", - Андрей Золотарев о войне.

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