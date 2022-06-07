Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
На Харьковском направлении враг сосредоточивается на удерживании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Также оккупанты проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.
На Славянском направлении противник продолжает наступление на направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении Долгенького и Долина.
На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
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Враг продолжает штурм города Северодонецк - боевые действия продолжаются, противник несет потери.
Также в Генштабе сообщают, что на Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, Роты.
С целью усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг проводит передислокацию подразделений.
На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениях вражеских сил на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
С целью восстановления утраченного положения враг вел наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел.
Напомним, также в Генштабе сообщили, что в рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности вооруженных сил республики беларусь до 80 тысяч человек.
Также сообщалось, что Путина перехитрили.
Кроме того Politeka.net писала, что Арестович предупредил о крайне тяжелом периоде на фронте.