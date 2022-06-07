Российские оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать из войны. Об этом сообщают в СБУ, представляя часть перехваченного разговора оккупантов в записи на Фейсбук.
«Я уже, близко, подруге там одной говорил: «Пойди, заявление подай в ЗАГС». Я об этом скажу здесь. Бл*дь, нам сказали: «Ни*уя, не вариант». Такие вот дела…» – рассказывает оккупант.
Он подмечает, из-за значительного количества отказников в армии оккупантов значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника.
Однако вариант с ненастоящим браком не подходит, в СБУ помечают, что первые 2 – вполне могут произойти.
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«На фронте наметилась очень тяжелая для нас неделя. Очень сложная, которая вполне может стать для нас переломной. В том или ином отношении. Если мы устоим, она будет переломной для россиян, если не устоим – переломной для нас. И очень крупные неприятности нас ожидают, если мы не устоим», - пояснил Арестович.
Тем временем в Беларуси начали резко наращивать войска - новые данные Генштаба.
Также сообщалось, что авиация ВСУ громит оккупантов на Херсонщине и Николаевщине.
Кроме того Politeka.net писала, что стали известны подробности ликвидации российского генерала Кутузова.