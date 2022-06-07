Россия цинично продолжает убивать украинцев, в то же самое время некоторые заявления Франции и призывы, очень удивляют.

Как сообщает Politeka.net, российский политолог, математик и публицист Андрей Пионтковский раскритиковал позицию Франции из-за войны, которую развязала россия. Свой комментарий он дал в интервью журналисту Роману Цимбалюку на "24 канале".

По его словам, Франция позорно вела себя еще во время Второй мировой войны. Иосиф Сталин со своими марионетками якобы всю французскую политическую элиту завербовали на несколько поколений вперед.

"Вся их политика была в том, чтобы критиковать США, устраивать гадость и заигрывать с Кремлем. Они продолжают это делать уже 70 лет", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Стоит напомнить, что президент Франции Эммануэль Макрон снова заигрывал с рф и 3 июня заявил, что его российский коллега путин совершил "фундаментальную ошибку", вторгнувшись в Украину. Однако он повторил свои слова, что россию не следует унижать. Ранее он и вовсе говорил, что нужно "сохранить лицо" президенту рф.

Напомним, что Кулеба ответил на новые мечты Макрона о "сохранении лица путина".

Как Politeka сообщала, Макрон отметился новым заявлением о путине.

Также Politeka писала, Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина.