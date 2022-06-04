Глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері дав досить однозначну відповідь на "миротворчу" риторику деяких західних політиків.

Як відомо, раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив проти повної ізоляції Росії. На його думку, Володимир Путін зробив історичну помилку, через яку від Росії відвернулися інші країни. У той же час, Макрон вважає, що Росію «не слід принижувати», щоб в ситуації, що склалася можна було «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».

Кулеба, у свою чергу, вважає такі міркування повністю недоцільними. Глава МЗС України підкреслив, що Росія принижує сама себе, а політики, які намагаються «зберегти обличчя Путіну» також ставлять себе в незручне становище.

"Заклики уникати Приниження Росії тільки принижують Францію або будь-яку іншу країну, яка буде до такого закликати. Адже це Росія принижує себе сама. Нам усім краще зосередиться на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Макрон відзначився новою заявою про Путіна.

Як повідомляла Politeka, готується грунт для нового вторгнення рф після капітуляції в Україні.

Також Politeka писала, що генерал Красильников розповів, звідки ЗСУ очікували наступу росіян.