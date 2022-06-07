Членов "кремлевских" семей выгоняют из цивилизованного мира обратно в рф.

Об этом рассказал народный депутат Украины Дмитрий Наталуха.

"Есть первые признаки того, что наша позиция по внутренней демократизации россии начинает делать свое дело. Еще в марте, а то и апреле западные партнеры очень скептически относились к подходу персональных санкций на членов семей политикума российского олигархата.

На сегодняшний день членам "кремлевских" семей уже отзывают визы, им дают 72 часа на то, чтобы покинуть территории того или иного государства. У них арестовывают имущество и создают любые условия для того, чтобы они возвращались в то единственное место, где они как будто чувствуют себя в безопасности - это россия.

Люди, которые жили наверное всю свою сознательную жизнь за пределами россии, будут достаточно удивлены, оказавшись на своей собственной родине и столкнувшись с той позорной реальностью, которая там есть", - говорит Дмитрий Наталуха.

Напомним, у Медведева, сына которого могут выгнать из США, случился приступ ярости.

Также сообщалось, что министр Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина.

Тем временем в УПЦ МП жестко обратились к патриарху Кириллу.





