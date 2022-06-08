Неудобную тему подняли во время пресс-конференции главы МИД рф в Турции, куда Лавров приехал с двухдневным визитом для проведения переговоров о разблокировании экспорта зерна из Украины.
В ходе визита российскому «дипломату» довелось пообщаться не только с удобными Кремлю журналистами, к которым все чиновники привыкли в россии. Так, один из представителей СМИ поинтересовался, что из украденного в Украине, помимо зерна, россии удалось продать.
Лавров не придумал ничего лучшего, чем перейти на личности и нахамить журналисту в ответ.
«У вас все время голова болит о том, где бы что-то стащить, и думаете, что все так поступают?», - попытался перевести тему российский министр.
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После этого он заявил, что в Украине россия якобы реализовывает заранее объявленные цели – «избавить восток Украины от давления неонацистского режима».
«А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы позволили иностранным и украинским судам выйти в Черное море», - цинично заявил Лавров, игнорируя зафиксированные случаи вывоза украинского зерна на территорию россии.
Напомним, спецслужбы рф запугивают защитников Украины: на телефон приходят сообщения с угрозами.
Как сообщала Politeka, что на самом деле происходит в Херсоне, письмо из оккупации.
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