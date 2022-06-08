В россии депутат от «Единой россии» предложил на законодательном уровне отменить постановление времен СССР о признании независимости Литвы.

Об этом 8 июня сообщил ряд российских пропагандистских СМИ. В сети также появился сам внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект. Сообщается, что его внес депутат от партии «Единая россия» Евгений Федоров.

В законопроекте указывается, что в 1991 году Москва признала независимость Литовской республики. Однако, Федоров считает, что сейчас россия может каким-то образом отозвать это решение, «учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую вхождению Литовской Республики в СССР».

Нападки российских политиков на Литву могут объясняться тем, что ранее эта страна выступила за самые жесткие санкции ЕС против россии, активно поддерживала Украину, в том числе и в войне с россией. Кроме того, Литва предлагала создать военно-морскую коалицию для снятия блокады РФ и экспорта украинского зерна.

В сети активно обсуждают абсурдные попытки россии «отомстить».

«Напоминает алкаша, который уже получил пи**юлей, весь в соплых, крови и грязи, встаёт и начинает снова быковать на качка!», «Фёдоров тот ещё клоун», «Надо разгромить всю армию русни! Теперь точно Запад должен дать любое оружие и много!», «Они в курсе что СССР Уже нет?», «Это же надо! Какие все больные там!», - пишут люди.

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