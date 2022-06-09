«Враг перешел к новой тактике – сконцентрировать основные силы на луганском и донецком направлениях, перейти реку Северский Донец, захватить Лисичанск, Бахмут, перейти к Донецку».

Об этом в интервью Obozrevatel заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

«Следующий этап – это, конечно, юг, пробивание коридора», - сообщил Маломуж, добавив, что успехи врага сомнительны.

«Он постоянно переносит сроки. Изначально была поставлена задача взять Северодонецк к 9 мая, затем 25 мая, затем 1 июня. Но и сегодня город не под контролем России. И это несмотря на концентрацию всех сил и средств – ракетных, бронетанковых, а тем более живой силы», - пояснил Маломуж.

Кроме того, отметил генерал, враг несет огромные потери.

По его словам, больших резервов у россии нет, а мобилизация, которая прошла в разных регионах рф, в "ДНР", "ЛНР", и в Крыму, позволила собрать только около 40 тысяч человек.

«Для такого большого театра военных действий это очень мало, тем более, что в большинстве своем это немотивированные и необученные бойцы», - заверил Маломуж.

Анализируя действия ВСУ, генерал отметил, что наши войска «действуют очень правильно».

Добавим, что тем временем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты сместили "дедлайн" по захвату Северодонецка в Луганской области.

В связи с тем, что захватчики не могут добиться успеха в операции по захвату города, они постоянно сдвигают в календаре так называемую дату "взятия".

В частности, до 10 июня, как решисты планировали захватить Северодонецк, сделать они этого не смогут, поэтому определили себе новый «дедлайн».

По словам Гайдая, оккупанты планируют установить контроль над Северодонецком до 12 июня, но вряд ли у них это получится.

Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал, сколько бойцов ВСУ гибнет каждый день.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала о новых больших потерях и провалах россиян.