Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал старший чиф-петти офицер ВМС США, американский аналитик разведки и внешней политики Малькольм Нэнси, который воюет в Украине в составе Интернационального легиона.

Эксперт озвучил два сценария завершения войны:

"Оптимистичный - в течение осени украинские силы смогут нанести россиянам непоправимые потери и вынудить к бегству с сентября. Это приведет к краху российской армии, и они будут неспособны к дальнейшим оборонительным операциям.

Пессимистический – это начнется зимой, где-то в декабре, когда российская армия начнет разваливаться на Донбассе, но, наконец, тоже будет разбита.

Я поставил разные часы обратного отсчета на крах россиян – на осень и на зиму. Вероятно, до декабря-января война завершится победой Украины", — уверен Нэнси.

Офицер также резко ответил на заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и французского президента Эммануэля Макрона об переговорах с путиным.

"Не может быть и речи о сдаче территорий в обмен на мир, никаких компромиссов с террористом. Пока работы для дипломатов нет. Только безусловная капитуляция россии. Нельзя останавливаться, пока все российские силы не выбьют из Украины. Никаких больше Минских договоренностей. Да, может быть тяжело, жестко, кроваво, потому что война – это смерти. Но Украина уже столько пережила и заплатила, что не может остановиться на полпути", — заявил военный.

"Следует обязательно вернуть Херсон, Мариуполь и другие города. Уничтожить мост в Крыму. Довести ситуацию, чтобы россияне остались без армии. Украина точно должна вернуть Донецк, Луганск и Крым. Это может быть тяжело, но необходимо", — уверен Нэнси.

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