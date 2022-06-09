Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил предупреждение Греции, призвал ее демилитаризовать острова в Эгейском море и заявил, что "не шутит" с этой оговоркой.

Речь Эрдогана цитирует Associated Press.

Турция утверждает, что Греция наращивает военное присутствие, нарушая договоры, гарантирующие безоружный статус островов Эгейского моря. Эрдоган утверждает, что острова были переданы Греции при условии, что они останутся демилитаризованными.

"Мы призываем Грецию прекратить вооружать острова, которые имеют невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями. Я не шучу и говорю вполне серьезно. Мы предостерегаем Грецию, чтобы она воздерживалась от желаний или поступков, о которых он потом будет жалеть, Греция должна прийти в себя", – сказал Эрдоган в последний день военных учений Efes-2022, которые происходят недалеко от Измира, на побережье Эгейского моря.

Греки утверждают, что Турция сознательно неправильно трактует соглашения.

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