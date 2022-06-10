Российские оккупационные войска продолжают наступление с юго-востока от Изюма и достигли незначительных территориальных успехов к северу от Славянска.

Но прежде чем штурмовать Славянск, войскам рф предстоит преодолеть Северский Донец. Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российским попыткам наступать на Славянск, вероятно, мешает река Северский Донец, которую им нужно успешно форсировать к северу (в районе Святогорска-Тетяновки) и востоку (возле Райгородка) от Славянска", — считают эксперты.

Предыдущие попытки войск рф форсировать Северский Донец закончились плохо. Так, в мае во время попытки пересечь реку могли быть убиты или ранены до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники. Но сейчас для оккупантов задача упростилась, ведь Северский Донец обмелел.

В отчете также указано, что российские оккупанты под прикрытием огня тяжелой артиллерии продолжают попытки выбить украинские войска из Северодонецка. Жилые кварталы города находятся под контролем рф, но ВСУ держат оборону в промышленной зоне.

Российские войска также наступают на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районе населенных пунктов Камышеваха и Роты.

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