Эта информация появилась в сети еще 9 июня, а утром 10 числа ее подтвердил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он сообщил, что ВСУ нанесли точный удар по базе наемников в Луганской области, которая располагалась на местном стадионе в Кадиевке, оккупированной еще с 2014 года.

В результате удара на базе наемников разгорелся сильный пожар. Как сообщил Гайдай, на ней погибли все оккупанты кроме одного.

«Вчера нанесли наши военные такой мощный удар в Стахановом по центру, где находились вагнеровцы. По нашим данным, только один выжил», - рассказал Гайдай.

В свою очередь, украинский активист и военный Виталий Овчаренко в своем Твиттере прокомментировал это событие.

«Мы не умеем радоваться победам! Например: вчера, 9 июня украинская артиллерия точными ударами уничтожила отряд «ЧВК «Вагнер», стоявший у #Стаханов. Убиты примерно 250/300 жестоких, мотивированных наемников. Это эпохальное событие, о котором почти никто не говорит», - написал он.

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