Мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации в городе. По его словам, с начала войны население города сильно сократилось – из 480 тысяч человек населения, в Николаеве осталось примерно 230 тысяч. Последние три месяца город готовится к возможному наступлению россиян, однако пока ситуация вряд ли изменится.

"Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии. Все сегодня ожидают перемен на фронте. Я думаю, они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО", - рассказал Сенкевич.

Мэр рассказал – ближе к направлению Николаева россияне подтянули самоходные артиллерийские установки типа "Пион".

"Их дальность, в зависимости от снарядов, которые они используют, составляет до 47 километров. Они их перебрасывают из Крыма в Херсонскую область. Далее вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают стрелять. Они достают до двух районов – отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева... Они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей", - заявил мэр.

Напомним, Известный военный эксперт раскрыл секрет победы Украины: "До конца 2022 года россия...".

Как сообщала Politeka, Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого...".

Также Politeka писала, что Саммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробности.