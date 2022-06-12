О пессимистическом сценарии рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Так, зимой, в случае прекращения активной фазы боевых действий, россия может накопить больше сил и средств на захваченных территориях. Далее война может "плавно перетечь" в 2023 год.
"К сожалению, так и может быть. Один из вариантов. Мы не можем его исключить", — заявил Жданов.
"Военная кампания в начале зимы и весны может переходить в позиционный характер. А зимой, когда почва замерзает, проблем с ведением военной кампании нет. Есть трудности в плане низких температур и снежного покрова, но в любом случае зимняя кампания может продолжаться", — пояснил эксперт.
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Жданов также добавил, что точнее говорить о сроках окончания активной фазы войны можно будет после получения первой партии вооружения в рамках ленд-лизу.
"Это даст нам понимание того, что мы сможем с этим оружием, и каковы наши шансы на более или менее оптимистичный прогноз по окончанию войны. Давайте подождем пару недель и уже будем говорить о том, что нас ждет в ближайшие полгода", — добавил он.
Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у России большие потери.
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