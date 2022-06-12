Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента рф владимира путина с днем россии и заявил о полной поддержке преступных действий его режима.
Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую опубликовало государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.
"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", — сказано в послании Ким Чен Ына к путину.
Кроме того, скандальный лидер Северной Кореи вспомнил свою встречу с путиным в апреле 2019 года во Владивостоке и выразил надежду на дальнейшее развитие "дружеских" отношений с рф.
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Ранее американский адмирал Джеймс Ставридис рассказал, как развязанная в Украине война «добьет» кремлевского диктатора владимира путина. Он сравнил нынешнюю войну россии с Украиной с американской военной кампанией во Вьетнаме.
Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у россии большие потери.
Как сообщала Politeka, украинцам озвучили "новые" сроки войны, ситуация изменится за несколько недель.
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