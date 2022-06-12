Глава украинского МИД считает, что в Европе просто боятся принимать Украину в свою семью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе принесет только преимущества всей Европе. Сейчас в Европе звучат аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнут, если Украина получит статус кандидата в ЕС. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего. Зона свободной торговли должна была создать угрозы европейским производителям. Этого не вышло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло", – отметил Кулеба.

Он отметил, что сейчас в Европе звучат те же аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнут, если Украина получит статус кандидата в ЕС.

"Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок", – заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что сейчас мы все находимся в новой реальности.

"Новая реальность ускорила все и ныне мы бежим вверх по отвесной стене. Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх... Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи", – отметил Кулеба.

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