Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад оккупантам. Об этом сообщает СБУ, представив перехваченный разговор оккупантов на странице в Фейсбук.
В распоряжении СБУ – перехват разговора «попавшего под раздачу» захватчика. Сейчас ситуация на фронте по-прежнему тяжелая и поведение захватчиков все больше возмущает граждан:
«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть пришли в себя: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало... Сидишь в окопе, п*дец: «Господи, Только не в окоп, только не в окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*дец! Просто от какой-то, нах*й! - описывает ситуацию захватчик.
В СБУ подмечают, что позаботятся о том, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для оккупантов.
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