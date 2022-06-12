Дипломат пожелал россиянам полного поражения в войне с Украиной и отказа от имперских амбиций.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс оригинально поздравил оккупантов с национальным праздником днем россии и пожелал им потерпеть поражение в агрессивной войне с Украиной.

В своем аккаунте в Twitter дипломат также пожелал россии отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства. "Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины…", - поделился еврочиновник.

Напомним, после полномасштабного неспровоцированного вторжения россии в Украину, ряд европейских государств поддержали нашу страну. Не исключением стала и Латвия. В начале апреля стало известно, что латвийское правительство решило понизить уровень дипломатических отношений с рф из-за преступлений российских военные, совершенных на украинской территории.

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