На польско-булорусской границе построили первые 140 км стены.

Как сообщает издание Polsat завершить все работы планируют до конца июня. Сейчас установили блоки протяженностью 140 км, после чего польская пограничная служба, которая формально является заказчиком работ, должна установить электрошлагбаум.

"Работы по строительству дамбы длиной 187 км начались 25 января этого года. Подрядчики заявляют, что шлагбаум будет достроен, как и планировалось, до конца июня», – рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Міхальська.

Стоимость строительства стены между Польшей и Беларусью составляет 1,5 млрд злотых (более 325,5 млн евро) на строительство физического барьера и 115 млн злотых (более 24 млн евро) на технические устройства (периметрию).

Таким образом Польша борется с наплывом нелегальных мигрантов, которые летом 2021 года пытались массово пересечь границу со стороны Беларуси.

#bariera🇵🇱🇧🇾

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱



Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Напомним, ВСУ сорвали наступление оккупантов сразу на трех направлениях, у россии большие потери.

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