Победа Украины в войне с россией будет зависеть не только от прямых участников противостояния, но и от западных партнеров нашей страны.

Об этом рассказал в комментарии «24 каналу» российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Украине не стоит надеяться исключительно на помощь в результате встречи представителей оборонных ведомств более 40 стран в формате «Раммштайн-3». В качестве «плана Б» Пионтковский предлагает рассматривать оборонный союз, в котором роли ключевых соратников Украины будут играть Великобритания и Польша.

Как отмечает эксперт, ранее о такой коалиции говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«В военном плане решающим может быть участие в боевых действиях британской и польской авиации», - подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, для британцев ситуация, в которой оказалась Украина сейчас, напоминает положение их собственной страны в 1940 году, когда британский народ фактически один на один защищал мир от Гитлера.

По мнению Пионтковского, прямое участие Великобритании в войне кардинально изменит не только ситуацию на фронте, но и позицию США.

«Поэтому в случае неудачи "Рамштайна", если оттуда посылают какие-то неопределенные сигналы, а список Подоляка не будет доволен, нужно переходить ко второму плану. Думаю, что Польша и Великобритания будут к этому готовы», - заявил Пионтковский.

По его мнению, эти стране будут готовы отправить в Украину своих пилотов.

Напомним, в ВСУ рассказали о героической обороне Киева в первые недели войны.

Как сообщала Politeka, Лукашенко пожаловался на зависимость от импортных компонентов.

Также Politeka писала, почему некоторые страны Европы боятся членства Украины в ЕС.