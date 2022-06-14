Об этом рассказал в комментарии «24 каналу» российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Украине не стоит надеяться исключительно на помощь в результате встречи представителей оборонных ведомств более 40 стран в формате «Раммштайн-3». В качестве «плана Б» Пионтковский предлагает рассматривать оборонный союз, в котором роли ключевых соратников Украины будут играть Великобритания и Польша.
Как отмечает эксперт, ранее о такой коалиции говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«В военном плане решающим может быть участие в боевых действиях британской и польской авиации», - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, для британцев ситуация, в которой оказалась Украина сейчас, напоминает положение их собственной страны в 1940 году, когда британский народ фактически один на один защищал мир от Гитлера.
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По мнению Пионтковского, прямое участие Великобритании в войне кардинально изменит не только ситуацию на фронте, но и позицию США.
«Поэтому в случае неудачи "Рамштайна", если оттуда посылают какие-то неопределенные сигналы, а список Подоляка не будет доволен, нужно переходить ко второму плану. Думаю, что Польша и Великобритания будут к этому готовы», - заявил Пионтковский.
По его мнению, эти стране будут готовы отправить в Украину своих пилотов.
Напомним, в ВСУ рассказали о героической обороне Киева в первые недели войны.
Как сообщала Politeka, Лукашенко пожаловался на зависимость от импортных компонентов.
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