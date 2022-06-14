В последние дни оккупированный Донецк и другие населенные пункты непризнанных «республик» подвергаются мощным обстрелам. Как пояснили в Центре по противодействию дезинформации при СНБО, их осуществляют сами россияне и боевики из «республик», причем на это есть несколько причин.

В ЦПД обратили внимание на то, что российские пропагандисты подхватили новый нарратив: «ВСУ нагло обстреливают мирные города Донбасса». Как можно понять из сообщений самих же местных жителей, обстрелы по Донецку ведутся из самого города и близлежащих территорий, находящихся в оккупации. Поэтому сообщения пропагандистов явно нацелены на дискредитацию ВСУ.

В ЦПД отметили, что у таких обвинений есть две цели.

«Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России. Во-вторых: мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая и они не понимают чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной», - рассказали в ЦПД.

Отметим, что накануне в Донецке заявили о «самом мощном обстреле за время конфликта». Утверждалось, что по городу было выпущено более 300 снарядов за один вечер. При этом в соцсетях жители захваченного города писали о том, что обстрелы ведутся со стороны самих боевиков и россиян.

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