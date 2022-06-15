Страны-участницы заседания Рамштайн-3 пообещали предоставить Украине больше оружия. В частности, о планаах передать ВСУ большую партию военной помощи заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Так, в рамках нового этапа помощи от США Украина получит:

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тысяч 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме того, стало известно, что Словакия передаст Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. В свою очередь, Германия пообещала передать три РСЗО Mars.

Как известно, 15 июля в Брюсселе состоялось третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый Рамштайн. На встрече присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников, а также главы оборонных ведомств более чем из 45 стран.

«Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей Россия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина», - заявил в ходе заседания Остин.

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