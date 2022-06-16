Все мосты, которые ведут в Северодонецк разрушены, украинским защитникам приходится искать другие способы доставки боеприпасов.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал командир батальона «Свобода», капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

По его словам, на улицах Северодонецка не прекращаются бои, но украинским военным удается удерживать свои позиции. Ситуация меняется постоянно – бывает, что ВСУ удерживают под своим контролем 50-40% города.

В настоящий момент российские захватчики контролируют по меньшей мере половину Северодонецка, город полуокружен, но об отступлении ВСУ речи не идет - приказа об отходе нет.

«Мы – солдаты, и выполняем приказы. Сейчас есть приказ удерживать позиции и выжимать врага по возможности из города, что мы качественно пытаемся сделать с переменным успехом. Об отступлении, о выходе никто не думает, наоборот, думаем, как выполнить задачу по деоккупации города. Все подразделения работают очень слаженно», – сообщил Кузык.

Также боец заверил, что выходить из города им рано и, возможно, будет приказ о переходе в контрнаступление.

Ранее, напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться иначе.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что бои в Северодонецке идут буквально за каждый дом, а украинским бойцам нужна делекобойная артиллерия, чтобы оттеснить россиян.

"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили о территориях «Стеклопластика» и бывшему заводу измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в текущую минуту. Наши военные удерживают оборону", - рассказывал Гайдай.

Напомним, Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня.

Кроме того Politeka.net писала, что ежедневные потери украинской армии значительно увеличились.

Также сообщалось, что оккупанты наращивают силы и ищут слабые места в обороне ВСУ.