Во время своего визита в Украину президент Франции пообщался с журналистами и прояснил свою позицию, сообщает издание BFM TV.
Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 16 июня посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и побывал с визитом в Ирпене.
Во время общения с журналистами Макрон заявил, что Франция с первого дня войны поддерживает Украину. Также президент Франции подчеркнул, что Украина должна иметь возможность сопротивляться и побеждать.
Эти слова Макрона прозвучали в ответ на вопрос о его предыдущих заявлениях, когда он предлагал «сохранить лицо путину» и не «унижать россию».
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«Украина должна уметь сопротивляться и побеждать. Франция была рядом с Украиной с первого дня…мы рядом с украинцами без двусмысленности», - ответил Макрон.
После визита в Ирпень в своем Твиттере президент Франции написал, что вместе со своими европейскими коллегами он увидел опустошенный город и «следы варварства».
«А также героизм украинок и украинцев, остановивших русскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить», - написал Макрон.
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