Впечатляющие цифры назвал во время общения с прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли.
Он подчеркнул, что украинцы воюют крайне эффективно и об этом важно говорить.
«Россияне потеряли, вероятно, где-то от 20 до 30 процентов своей бронетехники. Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически – и огнем, и маневром. И это важно», - рассказал американский генерал.
Также Милли заявил, что Украина получает необходимое количество вооружения от США. По его словам, Штаты получают официальные списки нужного оружия напрямую от Минобороны Украины.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться
Оккупанты наращивают силы и ищут слабые места в обороне: где сейчас идет штурм
ВСУ от большого контрнаступления сдерживает лишь одно, в МВД назвали причину: "Временно стопорит процесс..."
"Умоляли спасти": мужчину в Днепре унесло течением на глазах у отдыхающих, фото
«Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков — они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты — они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров – ред.) и около 60 тысяч ракет к ним. В общей сложности 383 единицы артиллерийских систем, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено», - рассказал Милли.
Напомним, Северодонецк полуокружен, бойцы ВСУ получили приказ.
Как сообщала Politeka, Путина не станет, что будет с войной в случае замены президента рф.
Также Politeka писала, что Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео.