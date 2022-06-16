Впечатляющие цифры назвал во время общения с прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли.

Он подчеркнул, что украинцы воюют крайне эффективно и об этом важно говорить.

«Россияне потеряли, вероятно, где-то от 20 до 30 процентов своей бронетехники. Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически – и огнем, и маневром. И это важно», - рассказал американский генерал.

Также Милли заявил, что Украина получает необходимое количество вооружения от США. По его словам, Штаты получают официальные списки нужного оружия напрямую от Минобороны Украины.

«Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков — они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты — они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров – ред.) и около 60 тысяч ракет к ним. В общей сложности 383 единицы артиллерийских систем, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено», - рассказал Милли.

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