Раскрыта роль НАТО в российско-украинской войне.
Своими мыслями поделился военный эксперт Олег Жданов.
"Сегодня НАТО как политический союз не помогает Украине ничем и не вмешивается в ход этой войны. Помогают государства-партнеры вне рамок членства НАТО.
И именно потому, что мы способны на сегодня сдерживать эту военную машину рф, НАТО готово нас полностью перевооружить. Но поддерживать и помогать не напрямую, а через своих членов. Потому что в противном случае - это мировая война.
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НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии. Они за нашей спиной будут говорить тому самому Евросоюзу: "Видите, Украина по нашей помощи победила рф". И поэтому НАТО остается единственным гарантом безопасности европейского континента", - говорит Олег Жданов.
Напомним, что генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит план по переводу украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.
Напомним, Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного.
Как сообщала Politeka, Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине.
Также Politeka писала, что в США раскрыли огромные цифры потерь российской техники.