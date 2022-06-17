Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире ФейгинLIVE.
"Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для того, чтобы выполнить политическую задачу", – заявил эксперт.
Жданов также раскрыл, что даст россиянам захват Северодонецка.
"Дело в том, что без захвата хотя бы одной области – почему так важен Северодонецк – потому что это уже политическая задача, а не военная – путину сегодня ничего предъявить российскому обществу. Нет победы. Ни одна задача военной операции не выполнена", — считает военный эксперт.
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Он также раскрыл, как меняется отношение российского общества к действиям их правителя.
"Каждая инфоновость или каждое политическое заявление имеет как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается волна спада поддержки. Народ начинает задавать вопросы: "Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?" И ему нужно что-то принести", — объяснил Жданов и добавил, что по всем показателям российские войска сейчас выдыхаются.
Напомним, что министр Алексей Резников объявил этапы освобождения Украины.
Как сообщала Politeka, в рф взбунтовались против войны в Украине.
Также Politeka писала, что враг стягивает больше артиллерии и готовится к атаке на еще один крупный город.