Владимир путин единолично руководит войной против Украины со стороны рф, и он будет проводить наступательные действия до последнего российского солдата.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире ФейгинLIVE.

"Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для того, чтобы выполнить политическую задачу", – заявил эксперт.

Жданов также раскрыл, что даст россиянам захват Северодонецка.

"Дело в том, что без захвата хотя бы одной области – почему так важен Северодонецк – потому что это уже политическая задача, а не военная – путину сегодня ничего предъявить российскому обществу. Нет победы. Ни одна задача военной операции не выполнена", — считает военный эксперт.

Он также раскрыл, как меняется отношение российского общества к действиям их правителя.

"Каждая инфоновость или каждое политическое заявление имеет как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается волна спада поддержки. Народ начинает задавать вопросы: "Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?" И ему нужно что-то принести", — объяснил Жданов и добавил, что по всем показателям российские войска сейчас выдыхаются.

Напомним, что министр Алексей Резников объявил этапы освобождения Украины.

Как сообщала Politeka, в рф взбунтовались против войны в Украине.

Также Politeka писала, что враг стягивает больше артиллерии и готовится к атаке на еще один крупный город.