Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 17 июня.
Сообщается, что в последние недели Госдума начала процесс введения 20-летнего заключения россиянам, воюющим против рф. Выступления против вторжения в Украину также криминализируются. Таким образом в россии война ускорила долгосрочную траекторию государства к авторитаризму.
Британские разведчики отмечают, что, хотя большинство россиян заявляют социологам о поддержке «спецоперации», часть населения выступает против. Так, легион "Свобода для России", набранный из россиян, участвовал в бою вместе с украинскими военными. Даже некоторые высокопоставленные российские чиновники выступали с критикой войны.
Скептицизм в отношении войны, по данным британцев, также особенно силен среди российской бизнес-элиты и олигархов. Заявки на миграцию свидетельствуют о том, что 15 000 российских долларовых миллионеров уже пытаются покинуть страну.
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"Мотивы, вероятно, включают как личное противодействие вторжению, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на россию", — сообщают эксперты и добавляют, что бегство бизнеса усилит долгосрочный вред, нанесенный войной экономике россии.
Напомним, Грозев рассказал о кроте "на высшем уровне", слившем военные планы путина.
Как сообщала Politeka.net, путин планировал еще одну войну на 2027 год: куда оккупанты вторгнутся, если Украина падет.
Кроме того Politeka.net сообщала, что даст россиянам захват Северодонецка.