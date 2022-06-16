Информацию о готовящемся полномасштабном нападении россии на Украину слил западным спецслужбам человек из высшего руководства «военной тусовки».

Об этом рассказал в передаче «Продолжение следует» известный журналист-расследователь Христо Грозев.

Он отметил, что США были осведомлены о том, что владимир путин готовит полномасштабное вторжение в Украину. С учетом того, что эти планы держались в тайне даже от 90% российских силовиков, эту информацию им сообщил очень важный человек.

«Как этого можно добиться? Только имея "крота" на самом высоком уровне... Или какое-то супертехнологическое решение, о котором никто еще не знает», - заявил Грозев.

Он уточнил, что если бы о готовящемся нападении знали российские силовики, они предприняли бы какие-то меры.

Грозев отмечает, что «крот» должен был занимать крайне высокую позицию в российской элите.

«Это должен быть человек выше цепочки Лаврова. Я абсолютно убежден, что Лавров не знал, что война начнется. А вот в этой военной тусовке об этом знали примерно 20 человек. Вот кто-то из 20 человек должен был бы», - считает Грозев.

Он добавил, что помимо политбюро о подготовке войны заранее знали в командовании новой элитной ЧВК из 100 человек, подконтрольной Росгвардии. Расследователь не исключает, что информацию мог «слить» кто-то из них.

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