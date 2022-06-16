Мэр одного из российских городов «прославился» в сети, не сумев выговорить заявленные путиным цели войны в Украине.

Как пишет Politeka.net, видео с позорным выступлением мэра российского города Дальнегорск Александра Теребилова разлетелось по соцсетям.

Во время празднования Дня россии чиновник решил рассказать о войне в Украине, но столкнулся с очень сложным словом – «денацификация», а потом чуть не перепутал, какую именно страну «денацифицируют».

"Очень смешное видео с мэром приморского города Теребилова, где он в честь дня России пытался выговорить слово "денацификация" "Специальная военная операция по денафифи… денацифифи, денасика… денацификации, хехе! Ро—Ро… Украины!", - написал в Твиттер российский блогер Илья Шепелин.

Как стало известно, позже опозорившийся мэр решил отомстить журналисту, который опубликовал видео с ним в соцсетях. Теребилов пришел в редакцию с военкомом, чтобы вручить журналисту повестку на военные сборы, однако его план сорвался – журналист был в отпуске.

В сети бурно обсуждают видео.

"Шарикову больше не наливать!", "я тоже не могу выговорить это слово. и не хочу", "Дебилоиды, затеяли такое, что сами не могут выговорить...", "Какие президенты, такие и мэры", "Ро, ро? Оговорка по Фрейду?", "Тупой и ещё тупее", - пишут люди.

Очень смешное видео с мэром приморского города Тереюилова, где он в честь дня России пытался выговорить слово «денацификация»



«Специальная военная операция по денафифи… денацифифи, денасика… денацификации, хехе! Ро—Ро… Украины!» pic.twitter.com/6CSaIxwaAr — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 16, 2022

Напомним, НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии.

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