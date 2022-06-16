В Херсонской области российские оккупанты страдают от слаженных действий Вооруженных сил Украины. Захватчики боятся вылезать их окопов, седеют от страха и в каждой мирной бабушке видят корректировщика огня. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов между собой, перехваченные СБУ.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может, они ночью е*ашатся с нами, а днем ​​они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", – рассказывает один оккупант другому.

А на советы коллеги о том, как нужно воевать с украинцами, выдает порцию пропагандисткам штампов и в конце концов иронически советует тому позвонить володьке путину. Потому что на самом деле шансов продвинуться на юге Украины у них нет: "У них там такие позиции… Чтоб ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!".

"Наши защитники готовы сделать так, чтобы русские захватчики не только летать, но и ходить боялись на нашей земле!", - отметили в сообщении СБУ.

Напомним, Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь...".

Как сообщала Politeka, "Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине.

Также Politeka писала, что "Украинцы ведут очень эффективный бой": в США раскрыли огромные цифры потерь российской техники.